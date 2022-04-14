Eye Future by Virtuals (EYE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eye Future by Virtuals (EYE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eye Future by Virtuals (EYE) Informasjon Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors. Offisiell nettside: https://eyefuture.org/ Kjøp EYE nå!

Eye Future by Virtuals (EYE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eye Future by Virtuals (EYE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.42K $ 29.42K $ 29.42K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.42K $ 29.42K $ 29.42K All-time high: $ 0.00523552 $ 0.00523552 $ 0.00523552 All-Time Low: $ 0.00002845 $ 0.00002845 $ 0.00002845 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Eye Future by Virtuals (EYE) pris

Eye Future by Virtuals (EYE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eye Future by Virtuals (EYE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EYE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EYE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EYEs tokenomics, kan du utforske EYE tokenets livepris!

EYE prisforutsigelse Vil du vite hvor EYE kan være på vei? Vår EYE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EYE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!