EYE Am Watching You (EYE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0078418$ 0.0078418 $ 0.0078418 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.68% Prisendring (1D) -4.43% Prisendring (7D) -2.18% Prisendring (7D) -2.18%

EYE Am Watching You (EYE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EYE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EYE er $ 0.0078418, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EYE endret seg med -0.68% i løpet av den siste timen, -4.43% over 24 timer og -2.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EYE Am Watching You (EYE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.11K$ 95.11K $ 95.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.11K$ 95.11K $ 95.11K Opplagsforsyning 955.42M 955.42M 955.42M Total forsyning 955,422,106.0 955,422,106.0 955,422,106.0

Nåværende markedsverdi på EYE Am Watching You er $ 95.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EYE er 955.42M, med en total tilgang på 955422106.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.11K.