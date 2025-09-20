Dagens EYE Am Watching You livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EYE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EYE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EYE Am Watching You livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EYE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EYE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EYE Am Watching You Pris (EYE)

1 EYE til USD livepris:

--
----
-3.80%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
EYE Am Watching You (EYE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:54:34 (UTC+8)

EYE Am Watching You (EYE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0078418
$ 0.0078418$ 0.0078418

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-4.43%

-2.18%

-2.18%

EYE Am Watching You (EYE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EYE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EYE er $ 0.0078418, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EYE endret seg med -0.68% i løpet av den siste timen, -4.43% over 24 timer og -2.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EYE Am Watching You (EYE) Markedsinformasjon

$ 95.11K
$ 95.11K$ 95.11K

--
----

$ 95.11K
$ 95.11K$ 95.11K

955.42M
955.42M 955.42M

955,422,106.0
955,422,106.0 955,422,106.0

Nåværende markedsverdi på EYE Am Watching You er $ 95.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EYE er 955.42M, med en total tilgang på 955422106.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.11K.

EYE Am Watching You (EYE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EYE Am Watching You til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EYE Am Watching You til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EYE Am Watching You til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EYE Am Watching You til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.43%
30 dager$ 0+20.97%
60 dager$ 0-3.68%
90 dager$ 0--

Hva er EYE Am Watching You (EYE)

You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make.

EYE Am Watching You (EYE) Ressurs

Offisiell nettside

EYE Am Watching You Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EYE Am Watching You (EYE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EYE Am Watching You (EYE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EYE Am Watching You.

Sjekk EYE Am Watching Youprisprognosen nå!

EYE til lokale valutaer

EYE Am Watching You (EYE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EYE Am Watching You (EYE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EYE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EYE Am Watching You (EYE)

Hvor mye er EYE Am Watching You (EYE) verdt i dag?
Live EYE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EYE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EYE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EYE Am Watching You?
Markedsverdien for EYE er $ 95.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EYE?
Den sirkulerende forsyningen av EYE er 955.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEYE ?
EYE oppnådde en ATH-pris på 0.0078418 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EYE?
EYE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EYE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EYE er -- USD.
Vil EYE gå høyere i år?
EYE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EYE prisprognosen for en mer grundig analyse.
EYE Am Watching You (EYE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.