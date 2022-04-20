Eyare (EYARE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eyare (EYARE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eyare (EYARE) Informasjon $Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world. Offisiell nettside: https://eyare.xyz Kjøp EYARE nå!

Eyare (EYARE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eyare (EYARE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.93K $ 13.93K $ 13.93K Total forsyning: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Sirkulerende forsyning: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.93K $ 13.93K $ 13.93K All-time high: $ 0.00252987 $ 0.00252987 $ 0.00252987 All-Time Low: $ 0.00000755 $ 0.00000755 $ 0.00000755 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Eyare (EYARE) pris

Eyare (EYARE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eyare (EYARE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EYARE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EYARE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EYAREs tokenomics, kan du utforske EYARE tokenets livepris!

EYARE prisforutsigelse Vil du vite hvor EYARE kan være på vei? Vår EYARE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EYARE tokenets prisforutsigelse nå!

