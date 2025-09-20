Dagens Eyare livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EYARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EYARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Eyare livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EYARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EYARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Eyare Logo

Eyare Pris (EYARE)

Ikke oppført

1 EYARE til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Eyare (EYARE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:59:39 (UTC+8)

Eyare (EYARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00252987
$ 0.00252987$ 0.00252987

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Eyare (EYARE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EYARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EYARE er $ 0.00252987, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EYARE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eyare (EYARE) Markedsinformasjon

$ 13.93K
$ 13.93K$ 13.93K

--
----

$ 13.93K
$ 13.93K$ 13.93K

998.43M
998.43M 998.43M

998,427,897.074321
998,427,897.074321 998,427,897.074321

Nåværende markedsverdi på Eyare er $ 13.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EYARE er 998.43M, med en total tilgang på 998427897.074321. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.93K.

Eyare (EYARE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Eyare til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Eyare til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Eyare til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Eyare til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+14.03%
60 dager$ 0+4.71%
90 dager$ 0--

Hva er Eyare (EYARE)

$Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Eyare (EYARE) Ressurs

Offisiell nettside

Eyare Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Eyare (EYARE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Eyare (EYARE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Eyare.

Sjekk Eyareprisprognosen nå!

EYARE til lokale valutaer

Eyare (EYARE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Eyare (EYARE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EYARE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Eyare (EYARE)

Hvor mye er Eyare (EYARE) verdt i dag?
Live EYARE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EYARE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EYARE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Eyare?
Markedsverdien for EYARE er $ 13.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EYARE?
Den sirkulerende forsyningen av EYARE er 998.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEYARE ?
EYARE oppnådde en ATH-pris på 0.00252987 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EYARE?
EYARE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EYARE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EYARE er -- USD.
Vil EYARE gå høyere i år?
EYARE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EYARE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.