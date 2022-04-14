Extreme Accelerationism (X/ACC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Extreme Accelerationism (X/ACC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Extreme Accelerationism (X/ACC) Informasjon Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. Offisiell nettside: https://xacc.us/ Kjøp X/ACC nå!

Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Extreme Accelerationism (X/ACC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.38K $ 15.38K $ 15.38K Total forsyning: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Sirkulerende forsyning: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.38K $ 15.38K $ 15.38K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Extreme Accelerationism (X/ACC) pris

Extreme Accelerationism (X/ACC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Extreme Accelerationism (X/ACC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet X/ACC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange X/ACC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår X/ACCs tokenomics, kan du utforske X/ACC tokenets livepris!

X/ACC prisforutsigelse Vil du vite hvor X/ACC kan være på vei? Vår X/ACC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se X/ACC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!