Extra Finance (EXTRA) sanntidsprisen er $0.02056027. I løpet av de siste 24 timene har EXTRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02047144 og et toppnivå på $ 0.02124975, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EXTRA er $ 0.287855, mens den rekordlave prisen er $ 0.01333046.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EXTRA endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.24% over 24 timer og -4.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Extra Finance er $ 7.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EXTRA er 360.68M, med en total tilgang på 884367912.039459. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.14M.
I løpet av i dag er prisendringen på Extra Finance til USD ble $ -0.00068947655250344.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Extra Finance til USD ble $ -0.0005412799.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Extra Finance til USD ble $ -0.0024891146.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Extra Finance til USD ble $ +0.000459565999440492.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.00068947655250344
|-3.24%
|30 dager
|$ -0.0005412799
|-2.63%
|60 dager
|$ -0.0024891146
|-12.10%
|90 dager
|$ +0.000459565999440492
|+2.29%
What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism. What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest. History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2 What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: `$EXTRA` — ERC-20 utility token of the protocol `$veEXTRA` — ERC-20 governance token of the protocol `$EXTRA` is used for rewarding liquidity providers through emissions. `$veEXTRA` is used for governance. Any `$EXTRA` holder can vote-escrow their tokens and receive a `$veEXTRA` in exchange. Utility By holding `$veEXTRA`, users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and `$EXTRA` token incentives. - The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back `$EXTRA` tokens from the market and then distribute them to holders of `$veEXTRA` tokens. - A portion of the `$EXTRA` tokens allocated to the community will also be assigned to `$veEXTRA` token holders, subject to a specific emission plan. - At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. (`$veEXTRA` holders only) Vote & Governance in the community. `$veEXTRA`is the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.
