Extra Finance (EXTRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02047144 24 timer høy $ 0.02124975 All Time High $ 0.287855 Laveste pris $ 0.01333046 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -3.24% Prisendring (7D) -4.30%

Extra Finance (EXTRA) sanntidsprisen er $0.02056027. I løpet av de siste 24 timene har EXTRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02047144 og et toppnivå på $ 0.02124975, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EXTRA er $ 0.287855, mens den rekordlave prisen er $ 0.01333046.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EXTRA endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.24% over 24 timer og -4.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Extra Finance (EXTRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.40M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.14M Opplagsforsyning 360.68M Total forsyning 884,367,912.039459

Nåværende markedsverdi på Extra Finance er $ 7.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EXTRA er 360.68M, med en total tilgang på 884367912.039459. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.14M.