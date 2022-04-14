EXMO Coin (EXM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EXMO Coin (EXM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EXMO Coin (EXM) Informasjon EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Offisiell nettside: http://exmo-coin.exmo.com Kjøp EXM nå!

EXMO Coin (EXM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EXMO Coin (EXM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 567.62K $ 567.62K $ 567.62K Total forsyning: $ 468.00M $ 468.00M $ 468.00M Sirkulerende forsyning: $ 68.00M $ 68.00M $ 68.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M All-time high: $ 0.101696 $ 0.101696 $ 0.101696 All-Time Low: $ 0.00151815 $ 0.00151815 $ 0.00151815 Nåværende pris: $ 0.00834714 $ 0.00834714 $ 0.00834714 Lær mer om EXMO Coin (EXM) pris

EXMO Coin (EXM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EXMO Coin (EXM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EXM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EXM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXMs tokenomics, kan du utforske EXM tokenets livepris!

EXM prisforutsigelse Vil du vite hvor EXM kan være på vei? Vår EXM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EXM tokenets prisforutsigelse nå!

