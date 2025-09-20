EXMO Coin (EXM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00810816, 24 timer høy $ 0.00823665, All Time High $ 0.101696, Laveste pris $ 0.00151815, Prisendring (1H) -0.29%, Prisendring (1D) +0.76%, Prisendring (7D) +3.20%

EXMO Coin (EXM) sanntidsprisen er $0.00820274. I løpet av de siste 24 timene har EXM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00810816 og et toppnivå på $ 0.00823665, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EXM er $ 0.101696, mens den rekordlave prisen er $ 0.00151815.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EXM endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, +0.76% over 24 timer og +3.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EXMO Coin (EXM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 557.80K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 3.84M, Opplagsforsyning 68.00M, Total forsyning 468,002,417.57

Nåværende markedsverdi på EXMO Coin er $ 557.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EXM er 68.00M, med en total tilgang på 468002417.57. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.84M.