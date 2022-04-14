ExchangeCoin (EXCC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ExchangeCoin (EXCC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ExchangeCoin (EXCC) Informasjon TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. Offisiell nettside: https://excc.co Teknisk dokument: https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf Kjøp EXCC nå!

ExchangeCoin (EXCC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ExchangeCoin (EXCC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Total forsyning: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Sirkulerende forsyning: $ 30.58M $ 30.58M $ 30.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M All-time high: $ 0.259997 $ 0.259997 $ 0.259997 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.052058 $ 0.052058 $ 0.052058 Lær mer om ExchangeCoin (EXCC) pris

ExchangeCoin (EXCC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ExchangeCoin (EXCC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EXCC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EXCC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXCCs tokenomics, kan du utforske EXCC tokenets livepris!

EXCC prisforutsigelse Vil du vite hvor EXCC kan være på vei? Vår EXCC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EXCC tokenets prisforutsigelse nå!

