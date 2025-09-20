ExchangeCoin (EXCC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.052399 24 timer lav $ 0.054085 24 timer høy Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -0.65% Prisendring (7D) -3.14%

ExchangeCoin (EXCC) sanntidsprisen er $0.05268. I løpet av de siste 24 timene har EXCC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.052399 og et toppnivå på $ 0.054085, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EXCC er $ 0.259997, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EXCC endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -3.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ExchangeCoin (EXCC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M Opplagsforsyning 30.58M Total forsyning 32,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ExchangeCoin er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EXCC er 30.58M, med en total tilgang på 32000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.69M.