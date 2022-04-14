EXA (EXA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EXA (EXA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EXA (EXA) Informasjon EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space. Offisiell nettside: https://exa.market/ Teknisk dokument: https://docs.exa.community/ Kjøp EXA nå!

EXA (EXA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EXA (EXA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.86K $ 6.86K $ 6.86K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 76.83M $ 76.83M $ 76.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 89.31K $ 89.31K $ 89.31K All-time high: $ 0.01990015 $ 0.01990015 $ 0.01990015 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om EXA (EXA) pris

EXA (EXA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EXA (EXA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EXA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EXA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXAs tokenomics, kan du utforske EXA tokenets livepris!

EXA prisforutsigelse Vil du vite hvor EXA kan være på vei? Vår EXA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EXA tokenets prisforutsigelse nå!

