Evin Token (EVIN) Informasjon Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Offisiell nettside: https://www.evintoken.com Teknisk dokument: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Kjøp EVIN nå!

Evin Token (EVIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Evin Token (EVIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.28K $ 9.28K $ 9.28K Total forsyning: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Sirkulerende forsyning: $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K All-time high: $ 0.491699 $ 0.491699 $ 0.491699 All-Time Low: $ 0.00539557 $ 0.00539557 $ 0.00539557 Nåværende pris: $ 0.00981645 $ 0.00981645 $ 0.00981645 Lær mer om Evin Token (EVIN) pris

Evin Token (EVIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Evin Token (EVIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVINs tokenomics, kan du utforske EVIN tokenets livepris!

EVIN prisforutsigelse Vil du vite hvor EVIN kan være på vei? Vår EVIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

