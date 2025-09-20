Evin Token (EVIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.491699$ 0.491699 $ 0.491699 Laveste pris $ 0.00539557$ 0.00539557 $ 0.00539557 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.00% Prisendring (7D) +9.00%

Evin Token (EVIN) sanntidsprisen er $0.00981645. I løpet av de siste 24 timene har EVIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVIN er $ 0.491699, mens den rekordlave prisen er $ 0.00539557.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Evin Token (EVIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.77K$ 9.77K $ 9.77K Opplagsforsyning 945.00K 945.00K 945.00K Total forsyning 994,999.0 994,999.0 994,999.0

Nåværende markedsverdi på Evin Token er $ 9.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVIN er 945.00K, med en total tilgang på 994999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.77K.