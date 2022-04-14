EvidenZ (BCDT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i EvidenZ (BCDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
EvidenZ (BCDT) Informasjon

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

Offisiell nettside:
https://www.evidenz.io/
Teknisk dokument:
https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf

EvidenZ (BCDT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EvidenZ (BCDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 901.32K
Total forsyning:
$ 35.97M
Sirkulerende forsyning:
$ 34.44M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 941.38K
All-time high:
$ 0.454986
All-Time Low:
$ 0.00256645
Nåværende pris:
$ 0.02616902
EvidenZ (BCDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak EvidenZ (BCDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BCDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BCDT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BCDTs tokenomics, kan du utforske BCDT tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

