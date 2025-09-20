EvidenZ (BCDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.454986$ 0.454986 $ 0.454986 Laveste pris $ 0.00256645$ 0.00256645 $ 0.00256645 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.87% Prisendring (7D) +9.87%

EvidenZ (BCDT) sanntidsprisen er $0.02616902. I løpet av de siste 24 timene har BCDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCDT er $ 0.454986, mens den rekordlave prisen er $ 0.00256645.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCDT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EvidenZ (BCDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 901.32K$ 901.32K $ 901.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 941.38K$ 941.38K $ 941.38K Opplagsforsyning 34.44M 34.44M 34.44M Total forsyning 35,972,863.14986102 35,972,863.14986102 35,972,863.14986102

Nåværende markedsverdi på EvidenZ er $ 901.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCDT er 34.44M, med en total tilgang på 35972863.14986102. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 941.38K.