Dagens EvidenZ livepris er 0.02616902 USD. Spor prisoppdateringer for BCDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EvidenZ livepris er 0.02616902 USD. Spor prisoppdateringer for BCDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BCDT til USD livepris:

$0.02616902
0.00%1D
EvidenZ (BCDT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:33:11 (UTC+8)

EvidenZ (BCDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.454986
$ 0.00256645
--

--

+9.87%

+9.87%

EvidenZ (BCDT) sanntidsprisen er $0.02616902. I løpet av de siste 24 timene har BCDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCDT er $ 0.454986, mens den rekordlave prisen er $ 0.00256645.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCDT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EvidenZ (BCDT) Markedsinformasjon

$ 901.32K
--
$ 941.38K
34.44M
35,972,863.14986102
Nåværende markedsverdi på EvidenZ er $ 901.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCDT er 34.44M, med en total tilgang på 35972863.14986102. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 941.38K.

EvidenZ (BCDT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EvidenZ til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EvidenZ til USD ble $ +0.0017071334.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EvidenZ til USD ble $ +0.0017340482.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EvidenZ til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0017071334+6.52%
60 dager$ +0.0017340482+6.63%
90 dager$ 0--

Hva er EvidenZ (BCDT)

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

EvidenZ (BCDT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

EvidenZ Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EvidenZ (BCDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EvidenZ (BCDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EvidenZ.

Sjekk EvidenZprisprognosen nå!

BCDT til lokale valutaer

EvidenZ (BCDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EvidenZ (BCDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EvidenZ (BCDT)

Hvor mye er EvidenZ (BCDT) verdt i dag?
Live BCDT prisen i USD er 0.02616902 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCDT til USD er $ 0.02616902. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EvidenZ?
Markedsverdien for BCDT er $ 901.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCDT?
Den sirkulerende forsyningen av BCDT er 34.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCDT ?
BCDT oppnådde en ATH-pris på 0.454986 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCDT?
BCDT så en ATL-pris på 0.00256645 USD.
Hva er handelsvolumet til BCDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCDT er -- USD.
Vil BCDT gå høyere i år?
BCDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
