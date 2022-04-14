Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Evercraft Ecotechnologies (ECET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Informasjon Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Offisiell nettside: https://ecet.io Teknisk dokument: https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf Kjøp ECET nå!

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Evercraft Ecotechnologies (ECET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Total forsyning: $ 789.20M $ 789.20M $ 789.20M Sirkulerende forsyning: $ 689.20M $ 689.20M $ 689.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M All-time high: $ 0.289167 $ 0.289167 $ 0.289167 All-Time Low: $ 0.00117023 $ 0.00117023 $ 0.00117023 Nåværende pris: $ 0.00365917 $ 0.00365917 $ 0.00365917 Lær mer om Evercraft Ecotechnologies (ECET) pris

Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Evercraft Ecotechnologies (ECET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ECET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ECET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ECETs tokenomics, kan du utforske ECET tokenets livepris!

ECET prisforutsigelse Vil du vite hvor ECET kan være på vei? Vår ECET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ECET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!