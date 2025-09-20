Evercraft Ecotechnologies (ECET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00512991 24 timer høy $ 0.00530883 All Time High $ 0.289167 Laveste pris $ 0.00117023 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -3.06% Prisendring (7D) +5.20%

Evercraft Ecotechnologies (ECET) sanntidsprisen er $0.00513055. I løpet av de siste 24 timene har ECET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00512991 og et toppnivå på $ 0.00530883, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECET er $ 0.289167, mens den rekordlave prisen er $ 0.00117023.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECET endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -3.06% over 24 timer og +5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.54M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.05M Opplagsforsyning 689.20M Total forsyning 789,199,998.0

Nåværende markedsverdi på Evercraft Ecotechnologies er $ 3.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECET er 689.20M, med en total tilgang på 789199998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.05M.