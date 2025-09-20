Dagens Evercraft Ecotechnologies livepris er 0.00513055 USD. Spor prisoppdateringer for ECET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ECET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Evercraft Ecotechnologies livepris er 0.00513055 USD. Spor prisoppdateringer for ECET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ECET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Evercraft Ecotechnologies Pris (ECET)

1 ECET til USD livepris:

$0.00513055
-3.00%1D
USD
Evercraft Ecotechnologies (ECET) Live prisdiagram
Evercraft Ecotechnologies (ECET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00512991
24 timer lav
$ 0.00530883
24 timer høy

$ 0.00512991
$ 0.00530883
$ 0.289167
$ 0.00117023
+0.00%

-3.06%

+5.20%

+5.20%

Evercraft Ecotechnologies (ECET) sanntidsprisen er $0.00513055. I løpet av de siste 24 timene har ECET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00512991 og et toppnivå på $ 0.00530883, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECET er $ 0.289167, mens den rekordlave prisen er $ 0.00117023.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECET endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -3.06% over 24 timer og +5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Markedsinformasjon

$ 3.54M
--
$ 4.05M
689.20M
789,199,998.0
Nåværende markedsverdi på Evercraft Ecotechnologies er $ 3.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECET er 689.20M, med en total tilgang på 789199998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.05M.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Evercraft Ecotechnologies til USD ble $ -0.000162463926048094.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Evercraft Ecotechnologies til USD ble $ -0.0010425159.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Evercraft Ecotechnologies til USD ble $ -0.0019374311.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Evercraft Ecotechnologies til USD ble $ -0.002974118195806417.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000162463926048094-3.06%
30 dager$ -0.0010425159-20.31%
60 dager$ -0.0019374311-37.76%
90 dager$ -0.002974118195806417-36.69%

Hva er Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Ressurs

Evercraft Ecotechnologies Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Evercraft Ecotechnologies (ECET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Evercraft Ecotechnologies (ECET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Evercraft Ecotechnologies.

Sjekk Evercraft Ecotechnologiesprisprognosen nå!

ECET til lokale valutaer

Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Evercraft Ecotechnologies (ECET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ECET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Hvor mye er Evercraft Ecotechnologies (ECET) verdt i dag?
Live ECET prisen i USD er 0.00513055 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ECET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ECET til USD er $ 0.00513055. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Evercraft Ecotechnologies?
Markedsverdien for ECET er $ 3.54M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ECET?
Den sirkulerende forsyningen av ECET er 689.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forECET ?
ECET oppnådde en ATH-pris på 0.289167 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ECET?
ECET så en ATL-pris på 0.00117023 USD.
Hva er handelsvolumet til ECET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ECET er -- USD.
Vil ECET gå høyere i år?
ECET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ECET prisprognosen for en mer grundig analyse.
