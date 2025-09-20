Eve AI Pris (EVEAI)
Eve AI (EVEAI) sanntidsprisen er $0.00139516. I løpet av de siste 24 timene har EVEAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00137521 og et toppnivå på $ 0.00140514, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVEAI er $ 0.205454, mens den rekordlave prisen er $ 0.00128919.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVEAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -3.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Eve AI er $ 120.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVEAI er 86.59M, med en total tilgang på 86589838.49362345. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.81K.
I løpet av i dag er prisendringen på Eve AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Eve AI til USD ble $ -0.0002499046.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Eve AI til USD ble $ -0.0005731989.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Eve AI til USD ble $ -0.0003913725683327881.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.11%
|30 dager
|$ -0.0002499046
|-17.91%
|60 dager
|$ -0.0005731989
|-41.08%
|90 dager
|$ -0.0003913725683327881
|-21.90%
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
