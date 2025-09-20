Eve AI (EVEAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00137521, 24 timer høy $ 0.00140514, All Time High $ 0.205454, Laveste pris $ 0.00128919, Prisendring (1H) --, Prisendring (1D) +0.11%, Prisendring (7D) -3.04%

Eve AI (EVEAI) sanntidsprisen er $0.00139516. I løpet av de siste 24 timene har EVEAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00137521 og et toppnivå på $ 0.00140514, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVEAI er $ 0.205454, mens den rekordlave prisen er $ 0.00128919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVEAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -3.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eve AI (EVEAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 120.81K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 120.81K, Opplagsforsyning 86.59M, Total forsyning 86,589,838.49362345

Nåværende markedsverdi på Eve AI er $ 120.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVEAI er 86.59M, med en total tilgang på 86589838.49362345. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.81K.