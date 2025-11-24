Eva AI Companion pris i dag

Sanntids Eva AI Companion (EVA) pris i dag er $ 0.00000444, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende EVA til USD konverteringssats er $ 0.00000444 per EVA.

Eva AI Companion rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,436.93, med en sirkulerende forsyning på 999.43M EVA. I løpet av de siste 24 timene EVA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00022567, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000434.

Kortsiktig har EVA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -32.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Eva AI Companion (EVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.44K$ 4.44K $ 4.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.44K$ 4.44K $ 4.44K Opplagsforsyning 999.43M 999.43M 999.43M Total forsyning 999,431,045.948598 999,431,045.948598 999,431,045.948598

Nåværende markedsverdi på Eva AI Companion er $ 4.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVA er 999.43M, med en total tilgang på 999431045.948598. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.44K.