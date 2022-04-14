EurocoinToken (ECTE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EurocoinToken (ECTE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EurocoinToken (ECTE) Informasjon The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Offisiell nettside: https://eurocoinpay.io/ Teknisk dokument: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf Kjøp ECTE nå!

EurocoinToken (ECTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EurocoinToken (ECTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 480.80K $ 480.80K $ 480.80K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M All-time high: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.088405 $ 0.088405 $ 0.088405 Lær mer om EurocoinToken (ECTE) pris

EurocoinToken (ECTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EurocoinToken (ECTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ECTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ECTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ECTEs tokenomics, kan du utforske ECTE tokenets livepris!

ECTE prisforutsigelse Vil du vite hvor ECTE kan være på vei? Vår ECTE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ECTE tokenets prisforutsigelse nå!

