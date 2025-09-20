EurocoinToken (ECTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.088315 $ 0.088315 $ 0.088315 24 timer lav $ 0.091875 $ 0.091875 $ 0.091875 24 timer høy 24 timer lav $ 0.088315$ 0.088315 $ 0.088315 24 timer høy $ 0.091875$ 0.091875 $ 0.091875 All Time High $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -0.14% Prisendring (7D) +6.02% Prisendring (7D) +6.02%

EurocoinToken (ECTE) sanntidsprisen er $0.090215. I løpet av de siste 24 timene har ECTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.088315 og et toppnivå på $ 0.091875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECTE er $ 1.026, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECTE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -0.14% over 24 timer og +6.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EurocoinToken (ECTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 490.64K$ 490.64K $ 490.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Opplagsforsyning 5.44M 5.44M 5.44M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EurocoinToken er $ 490.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECTE er 5.44M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.02M.