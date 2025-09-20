Euro Tether (EURT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 timer lav $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer høy 24 timer lav $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 timer høy $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 All Time High $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 Laveste pris $ 0.944541$ 0.944541 $ 0.944541 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) +0.68% Prisendring (7D) +1.86% Prisendring (7D) +1.86%

Euro Tether (EURT) sanntidsprisen er $1.18. I løpet av de siste 24 timene har EURT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EURT er $ 1.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.944541.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EURT endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +0.68% over 24 timer og +1.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Euro Tether (EURT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.85M$ 58.85M $ 58.85M Opplagsforsyning 5.20M 5.20M 5.20M Total forsyning 50,000,050.0 50,000,050.0 50,000,050.0

Nåværende markedsverdi på Euro Tether er $ 6.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EURT er 5.20M, med en total tilgang på 50000050.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.85M.