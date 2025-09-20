EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 24 timer lav $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 24 timer høy 24 timer lav $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 24 timer høy $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 All Time High $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Laveste pris $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -0.30% Prisendring (7D) -0.17% Prisendring (7D) -0.17%

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) sanntidsprisen er $1.38. I løpet av de siste 24 timene har ERY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.38 og et toppnivå på $ 1.39, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERY er $ 1.41, mens den rekordlave prisen er $ 1.047.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.30% over 24 timer og -0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.08K$ 68.08K $ 68.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.08K$ 68.08K $ 68.08K Opplagsforsyning 49.22K 49.22K 49.22K Total forsyning 49,218.0 49,218.0 49,218.0

Nåværende markedsverdi på EURe Real Yield Morpho Vault er $ 68.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ERY er 49.22K, med en total tilgang på 49218.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.08K.