EURA (EURA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 timer lav $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer høy 24 timer lav $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 timer høy $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 All Time High $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Laveste pris $ 0.640182$ 0.640182 $ 0.640182 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) -0.54% Prisendring (7D) -0.54%

EURA (EURA) sanntidsprisen er $1.18. I løpet av de siste 24 timene har EURA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EURA er $ 1.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.640182.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EURA endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og -0.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EURA (EURA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.45M$ 20.45M $ 20.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.45M$ 20.45M $ 20.45M Opplagsforsyning 17.38M 17.38M 17.38M Total forsyning 17,377,049.54107811 17,377,049.54107811 17,377,049.54107811

Nåværende markedsverdi på EURA er $ 20.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EURA er 17.38M, med en total tilgang på 17377049.54107811. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.45M.