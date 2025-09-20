EUR CoinVertible (EURCV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.17 24 timer lav $ 1.18 24 timer høy All Time High $ 1.19 Laveste pris $ 0.988513 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.31% Prisendring (7D) -0.03%

EUR CoinVertible (EURCV) sanntidsprisen er $1.17. I løpet av de siste 24 timene har EURCV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EURCV er $ 1.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.988513.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EURCV endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EUR CoinVertible (EURCV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.31M Opplagsforsyning 42.00M Total forsyning 41,995,365.0

Nåværende markedsverdi på EUR CoinVertible er $ 49.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EURCV er 42.00M, med en total tilgang på 41995365.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.31M.