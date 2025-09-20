Dagens EUR CoinVertible livepris er 1.17 USD. Spor prisoppdateringer for EURCV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EURCV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EUR CoinVertible livepris er 1.17 USD. Spor prisoppdateringer for EURCV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EURCV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EUR CoinVertible Pris (EURCV)

1 EURCV til USD livepris:

$1.17
$1.17
-0.20%1D
EUR CoinVertible (EURCV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:06:45 (UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.17
$ 1.17
24 timer lav
$ 1.18
$ 1.18
24 timer høy

$ 1.17
$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18

$ 1.19
$ 1.19

$ 0.988513
$ 0.988513

+0.03%

-0.31%

-0.03%

-0.03%

EUR CoinVertible (EURCV) sanntidsprisen er $1.17. I løpet av de siste 24 timene har EURCV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EURCV er $ 1.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.988513.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EURCV endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EUR CoinVertible (EURCV) Markedsinformasjon

$ 49.31M
$ 49.31M

--
--

$ 49.31M
$ 49.31M

42.00M
42.00M

41,995,365.0
41,995,365.0

Nåværende markedsverdi på EUR CoinVertible er $ 49.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EURCV er 42.00M, med en total tilgang på 41995365.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.31M.

EUR CoinVertible (EURCV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EUR CoinVertible til USD ble $ -0.003685937306464.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EUR CoinVertible til USD ble $ +0.0081198000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EUR CoinVertible til USD ble $ +0.0038877930.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EUR CoinVertible til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003685937306464-0.31%
30 dager$ +0.0081198000+0.69%
60 dager$ +0.0038877930+0.33%
90 dager$ 0--

Hva er EUR CoinVertible (EURCV)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

EUR CoinVertible (EURCV) Ressurs

Offisiell nettside

EUR CoinVertible Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EUR CoinVertible (EURCV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EUR CoinVertible (EURCV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EUR CoinVertible.

Sjekk EUR CoinVertibleprisprognosen nå!

EURCV til lokale valutaer

EUR CoinVertible (EURCV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EUR CoinVertible (EURCV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EURCV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EUR CoinVertible (EURCV)

Hvor mye er EUR CoinVertible (EURCV) verdt i dag?
Live EURCV prisen i USD er 1.17 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EURCV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EURCV til USD er $ 1.17. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EUR CoinVertible?
Markedsverdien for EURCV er $ 49.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EURCV?
Den sirkulerende forsyningen av EURCV er 42.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEURCV ?
EURCV oppnådde en ATH-pris på 1.19 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EURCV?
EURCV så en ATL-pris på 0.988513 USD.
Hva er handelsvolumet til EURCV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EURCV er -- USD.
Vil EURCV gå høyere i år?
EURCV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EURCV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:06:45 (UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.