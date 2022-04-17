Etica (ETI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Etica (ETI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Etica (ETI) Informasjon What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What's next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Offisiell nettside: https://www.eticaprotocol.org/ Teknisk dokument: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper

Etica (ETI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Etica (ETI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 218.94K $ 218.94K $ 218.94K Total forsyning: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Sirkulerende forsyning: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 218.94K $ 218.94K $ 218.94K All-time high: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 All-Time Low: $ 0.00899131 $ 0.00899131 $ 0.00899131 Nåværende pris: $ 0.03682175 $ 0.03682175 $ 0.03682175 Lær mer om Etica (ETI) pris

Etica (ETI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Etica (ETI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETIs tokenomics, kan du utforske ETI tokenets livepris!

ETI prisforutsigelse Vil du vite hvor ETI kan være på vei? Vår ETI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETI tokenets prisforutsigelse nå!

