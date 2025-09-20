Etica (ETI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04091704 24 timer lav $ 0.0482148 24 timer høy All Time High $ 2.8 Laveste pris $ 0.00899131 Prisendring (1H) +1.61% Prisendring (1D) -8.54% Prisendring (7D) -11.33%

Etica (ETI) sanntidsprisen er $0.04391113. I løpet av de siste 24 timene har ETI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04091704 og et toppnivå på $ 0.0482148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETI er $ 2.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.00899131.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETI endret seg med +1.61% i løpet av den siste timen, -8.54% over 24 timer og -11.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Etica (ETI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 260.68K$ 260.68K $ 260.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 260.69K$ 260.69K $ 260.69K Opplagsforsyning 5.94M 5.94M 5.94M Total forsyning 5,936,610.531635179 5,936,610.531635179 5,936,610.531635179

Nåværende markedsverdi på Etica er $ 260.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETI er 5.94M, med en total tilgang på 5936610.531635179. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 260.69K.