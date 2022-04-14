Ethy AI (ETHY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethy AI (ETHY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethy AI (ETHY) Informasjon Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments. Offisiell nettside: https://ethyai.app/ Kjøp ETHY nå!

Ethy AI (ETHY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethy AI (ETHY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 910.00M $ 910.00M $ 910.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M All-time high: $ 0.00940968 $ 0.00940968 $ 0.00940968 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00161876 $ 0.00161876 $ 0.00161876 Lær mer om Ethy AI (ETHY) pris

Ethy AI (ETHY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethy AI (ETHY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHYs tokenomics, kan du utforske ETHY tokenets livepris!

ETHY prisforutsigelse Vil du vite hvor ETHY kan være på vei? Vår ETHY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETHY tokenets prisforutsigelse nå!

