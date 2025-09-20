Ethy AI (ETHY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00178947 $ 0.00178947 $ 0.00178947 24 timer lav $ 0.00232415 $ 0.00232415 $ 0.00232415 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00178947$ 0.00178947 $ 0.00178947 24 timer høy $ 0.00232415$ 0.00232415 $ 0.00232415 All Time High $ 0.00940968$ 0.00940968 $ 0.00940968 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -7.94% Prisendring (1D) -15.32% Prisendring (7D) -60.72% Prisendring (7D) -60.72%

Ethy AI (ETHY) sanntidsprisen er $0.00190027. I løpet av de siste 24 timene har ETHY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00178947 og et toppnivå på $ 0.00232415, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHY er $ 0.00940968, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHY endret seg med -7.94% i løpet av den siste timen, -15.32% over 24 timer og -60.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethy AI (ETHY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Opplagsforsyning 910.00M 910.00M 910.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ethy AI er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHY er 910.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.98M.