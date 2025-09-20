Dagens Ethy AI livepris er 0.00190027 USD. Spor prisoppdateringer for ETHY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETHY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ethy AI livepris er 0.00190027 USD. Spor prisoppdateringer for ETHY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETHY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ethy AI Logo

Ethy AI Pris (ETHY)

1 ETHY til USD livepris:

$0.00197971
$0.00197971
-11.70%1D
USD
Ethy AI (ETHY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:11:41 (UTC+8)

Ethy AI (ETHY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-7.94%

-15.32%

-60.72%

-60.72%

Ethy AI (ETHY) sanntidsprisen er $0.00190027. I løpet av de siste 24 timene har ETHY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00178947 og et toppnivå på $ 0.00232415, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHY er $ 0.00940968, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHY endret seg med -7.94% i løpet av den siste timen, -15.32% over 24 timer og -60.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethy AI (ETHY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Ethy AI er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHY er 910.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.98M.

Ethy AI (ETHY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ethy AI til USD ble $ -0.000343897983231474.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ethy AI til USD ble $ -0.0011847771.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ethy AI til USD ble $ +0.0050875503.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ethy AI til USD ble $ +0.00166255031689199125.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000343897983231474-15.32%
30 dager$ -0.0011847771-62.34%
60 dager$ +0.0050875503+267.73%
90 dager$ +0.00166255031689199125+699.37%

Hva er Ethy AI (ETHY)

Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.

Ethy AI (ETHY) Ressurs

Offisiell nettside

Ethy AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethy AI (ETHY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethy AI (ETHY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethy AI.

Sjekk Ethy AIprisprognosen nå!

ETHY til lokale valutaer

Ethy AI (ETHY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethy AI (ETHY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ETHY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethy AI (ETHY)

Hvor mye er Ethy AI (ETHY) verdt i dag?
Live ETHY prisen i USD er 0.00190027 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ETHY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ETHY til USD er $ 0.00190027. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethy AI?
Markedsverdien for ETHY er $ 1.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ETHY?
Den sirkulerende forsyningen av ETHY er 910.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forETHY ?
ETHY oppnådde en ATH-pris på 0.00940968 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ETHY?
ETHY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ETHY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ETHY er -- USD.
Vil ETHY gå høyere i år?
ETHY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ETHY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:11:41 (UTC+8)

