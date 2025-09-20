ETHforestAI (ETHFAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) -8.92% Prisendring (7D) -8.92%

ETHforestAI (ETHFAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ETHFAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHFAI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHFAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -8.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETHforestAI (ETHFAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.86K$ 40.86K $ 40.86K Opplagsforsyning 22.57B 22.57B 22.57B Total forsyning 99,595,898,000.0 99,595,898,000.0 99,595,898,000.0

Nåværende markedsverdi på ETHforestAI er $ 9.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHFAI er 22.57B, med en total tilgang på 99595898000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.86K.