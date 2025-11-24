Etherland pris i dag

Sanntids Etherland (ELAND) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ELAND til USD konverteringssats er -- per ELAND.

Etherland rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 39,251, med en sirkulerende forsyning på 40.88M ELAND. I løpet av de siste 24 timene ELAND har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.447864, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ELAND beveget seg -- i løpet av den siste timen og -17.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Etherland (ELAND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.25K$ 39.25K $ 39.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.39K$ 39.39K $ 39.39K Opplagsforsyning 40.88M 40.88M 40.88M Total forsyning 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Nåværende markedsverdi på Etherland er $ 39.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELAND er 40.88M, med en total tilgang på 41024063.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.39K.