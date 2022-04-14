Ethereum Meta (ETHM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethereum Meta (ETHM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethereum Meta (ETHM) Informasjon Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience. Offisiell nettside: https://ethermeta.com/ Teknisk dokument: https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf Kjøp ETHM nå!

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethereum Meta (ETHM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.77K $ 10.77K $ 10.77K Total forsyning: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T Sirkulerende forsyning: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.77K $ 10.77K $ 10.77K All-time high: $ 0.04141247 $ 0.04141247 $ 0.04141247 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ethereum Meta (ETHM) pris

Ethereum Meta (ETHM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethereum Meta (ETHM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHMs tokenomics, kan du utforske ETHM tokenets livepris!

ETHM prisforutsigelse Vil du vite hvor ETHM kan være på vei? Vår ETHM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETHM tokenets prisforutsigelse nå!

