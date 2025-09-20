ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00338426$ 0.00338426 $ 0.00338426 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) +8.57% Prisendring (7D) -23.31% Prisendring (7D) -23.31%

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EBULL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EBULL er $ 0.00338426, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EBULL endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, +8.57% over 24 timer og -23.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 771.14K$ 771.14K $ 771.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 771.14K$ 771.14K $ 771.14K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ETHEREUM IS GOOD er $ 771.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EBULL er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 771.14K.