Ethena Staked USDe (SUSDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24 timer lav $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24 timer høy 24 timer lav $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24 timer høy $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 All Time High $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Laveste pris $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.13% Prisendring (7D) +0.13%

Ethena Staked USDe (SUSDE) sanntidsprisen er $1.2. I løpet av de siste 24 timene har SUSDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2 og et toppnivå på $ 1.2, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSDE er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 1.012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSDE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethena Staked USDe (SUSDE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.11B$ 6.11B $ 6.11B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.11B$ 6.11B $ 6.11B Opplagsforsyning 5.09B 5.09B 5.09B Total forsyning 5,092,752,050.411812 5,092,752,050.411812 5,092,752,050.411812

Nåværende markedsverdi på Ethena Staked USDe er $ 6.11B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSDE er 5.09B, med en total tilgang på 5092752050.411812. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.11B.