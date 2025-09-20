Dagens Ethena Staked USDe livepris er 1.2 USD. Spor prisoppdateringer for SUSDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUSDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ethena Staked USDe livepris er 1.2 USD. Spor prisoppdateringer for SUSDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUSDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ethena Staked USDe Pris (SUSDE)

Ikke oppført

1 SUSDE til USD livepris:

$1.2
$1.2$1.2
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Ethena Staked USDe (SUSDE) Live prisdiagram
Ethena Staked USDe (SUSDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Ethena Staked USDe (SUSDE) sanntidsprisen er $1.2. I løpet av de siste 24 timene har SUSDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2 og et toppnivå på $ 1.2, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSDE er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 1.012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSDE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethena Staked USDe (SUSDE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Ethena Staked USDe er $ 6.11B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSDE er 5.09B, med en total tilgang på 5092752050.411812. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.11B.

Ethena Staked USDe (SUSDE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ethena Staked USDe til USD ble $ +0.00027175.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ethena Staked USDe til USD ble $ +0.0100767600.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ethena Staked USDe til USD ble $ +0.0145420800.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ethena Staked USDe til USD ble $ +0.022225311411451.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00027175+0.02%
30 dager$ +0.0100767600+0.84%
60 dager$ +0.0145420800+1.21%
90 dager$ +0.022225311411451+1.89%

Hva er Ethena Staked USDe (SUSDE)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Ethena Staked USDe (SUSDE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Ethena Staked USDe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethena Staked USDe (SUSDE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethena Staked USDe (SUSDE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethena Staked USDe.

Sjekk Ethena Staked USDeprisprognosen nå!

SUSDE til lokale valutaer

Ethena Staked USDe (SUSDE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethena Staked USDe (SUSDE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUSDE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethena Staked USDe (SUSDE)

Hvor mye er Ethena Staked USDe (SUSDE) verdt i dag?
Live SUSDE prisen i USD er 1.2 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUSDE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUSDE til USD er $ 1.2. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethena Staked USDe?
Markedsverdien for SUSDE er $ 6.11B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUSDE?
Den sirkulerende forsyningen av SUSDE er 5.09B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUSDE ?
SUSDE oppnådde en ATH-pris på 1.29 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUSDE?
SUSDE så en ATL-pris på 1.012 USD.
Hva er handelsvolumet til SUSDE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUSDE er -- USD.
Vil SUSDE gå høyere i år?
SUSDE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUSDE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.