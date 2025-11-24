Hva er SENA

Ethena Staked ENA (SENA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethena Staked ENA (SENA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethena Staked ENA (SENA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethena Staked ENA (SENA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 234.41M $ 234.41M $ 234.41M Total forsyning: $ 963.73M $ 963.73M $ 963.73M Sirkulerende forsyning: $ 963.72M $ 963.72M $ 963.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 234.42M $ 234.42M $ 234.42M All-time high: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 All-Time Low: $ 0.224652 $ 0.224652 $ 0.224652 Nåværende pris: $ 0.243259 $ 0.243259 $ 0.243259

Ethena Staked ENA (SENA) Informasjon Offisiell nettside: https://www.ethena.fi/ Teknisk dokument: https://ethena-labs.gitbook.io/

Ethena Staked ENA (SENA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethena Staked ENA (SENA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SENA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SENA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

SENA prisforutsigelse Vil du vite hvor SENA kan være på vei? Vår SENA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

