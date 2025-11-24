Ethena Staked ENA pris i dag

Sanntids Ethena Staked ENA (SENA) pris i dag er $ 0.239009, med en 5.33% endring de siste 24 timene. Nåværende SENA til USD konverteringssats er $ 0.239009 per SENA.

Ethena Staked ENA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 230,393,273, med en sirkulerende forsyning på 963.95M SENA. I løpet av de siste 24 timene SENA har den blitt handlet mellom $ 0.226905(laveste) og $ 0.244413 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.31, mens tidenes laveste notering var $ 0.224652.

Kortsiktig har SENA beveget seg +2.72% i løpet av den siste timen og -11.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ethena Staked ENA (SENA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 230.39M$ 230.39M $ 230.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 230.39M$ 230.39M $ 230.39M Opplagsforsyning 963.95M 963.95M 963.95M Total forsyning 963,947,258.6291658 963,947,258.6291658 963,947,258.6291658

