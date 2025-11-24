ETH6900 pris i dag

Sanntids ETH6900 (ETH6900) pris i dag er $ 0.02107644, med en 66.45% endring de siste 24 timene. Nåværende ETH6900 til USD konverteringssats er $ 0.02107644 per ETH6900.

ETH6900 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 19,146,586, med en sirkulerende forsyning på 1.00B ETH6900. I løpet av de siste 24 timene ETH6900 har den blitt handlet mellom $ 0.01424182(laveste) og $ 0.080245 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.126918, mens tidenes laveste notering var $ 0.01245643.

Kortsiktig har ETH6900 beveget seg +8.58% i løpet av den siste timen og -- de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ETH6900 (ETH6900) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.15M$ 19.15M $ 19.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.15M$ 19.15M $ 19.15M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ETH6900 er $ 19.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETH6900 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.15M.