ETF Rocks (ETF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ETF Rocks (ETF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

ETF Rocks (ETF) Informasjon ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live. Offisiell nettside: https://etf.rocks Teknisk dokument: https://etf.rocks/whitepaper

ETF Rocks (ETF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ETF Rocks (ETF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.56K $ 18.56K $ 18.56K Total forsyning: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Sirkulerende forsyning: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.56K $ 18.56K $ 18.56K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

ETF Rocks (ETF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ETF Rocks (ETF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETFs tokenomics, kan du utforske ETF tokenets livepris!

ETF prisforutsigelse Vil du vite hvor ETF kan være på vei? Vår ETF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETF tokenets prisforutsigelse nå!

