Dagens ETF Rocks livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ETF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ETF Rocks livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ETF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ETF Rocks (ETF) Live prisdiagram
ETF Rocks (ETF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.76%

-2.76%

ETF Rocks (ETF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ETF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETF er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETF Rocks (ETF) Markedsinformasjon

$ 18.56K
$ 18.56K$ 18.56K

--
----

$ 18.56K
$ 18.56K$ 18.56K

1.62B
1.62B 1.62B

1,618,000,000.0
1,618,000,000.0 1,618,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ETF Rocks er $ 18.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETF er 1.62B, med en total tilgang på 1618000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.56K.

ETF Rocks (ETF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ETF Rocks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ETF Rocks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ETF Rocks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ETF Rocks til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+2.69%
60 dager$ 0+14.93%
90 dager$ 0--

Hva er ETF Rocks (ETF)

ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.

ETF Rocks (ETF) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ETF Rocks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ETF Rocks (ETF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ETF Rocks (ETF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ETF Rocks.

Sjekk ETF Rocksprisprognosen nå!

ETF til lokale valutaer

ETF Rocks (ETF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ETF Rocks (ETF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ETF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ETF Rocks (ETF)

Hvor mye er ETF Rocks (ETF) verdt i dag?
Live ETF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ETF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ETF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ETF Rocks?
Markedsverdien for ETF er $ 18.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ETF?
Den sirkulerende forsyningen av ETF er 1.62B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forETF ?
ETF oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ETF?
ETF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ETF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ETF er -- USD.
Vil ETF gå høyere i år?
ETF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ETF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.