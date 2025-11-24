ESV Capital pris i dag

Sanntids ESV Capital (ESVC) pris i dag er $ 0.00382384, med en 9.66% endring de siste 24 timene. Nåværende ESVC til USD konverteringssats er $ 0.00382384 per ESVC.

ESV Capital rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 380,436, med en sirkulerende forsyning på 100.00M ESVC. I løpet av de siste 24 timene ESVC har den blitt handlet mellom $ 0.0034871(laveste) og $ 0.00380436 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.193934, mens tidenes laveste notering var $ 0.00311561.

Kortsiktig har ESVC beveget seg +3.12% i løpet av den siste timen og +5.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ESV Capital (ESVC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 380.44K$ 380.44K $ 380.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 380.44K$ 380.44K $ 380.44K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

