Esportplayer (ESPORT) Informasjon Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade. Offisiell nettside: https://www.esportplayer.tv Teknisk dokument: https://esportplayer.tv/esportplayer.pdf Kjøp ESPORT nå!

Esportplayer (ESPORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Esportplayer (ESPORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.34K $ 52.34K $ 52.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.34K $ 52.34K $ 52.34K All-time high: $ 0.00165262 $ 0.00165262 $ 0.00165262 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Esportplayer (ESPORT) pris

Esportplayer (ESPORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Esportplayer (ESPORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ESPORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ESPORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ESPORTs tokenomics, kan du utforske ESPORT tokenets livepris!

