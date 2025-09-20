Esportplayer (ESPORT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00165262 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.41% Prisendring (7D) -12.49%

Esportplayer (ESPORT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ESPORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ESPORT er $ 0.00165262, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ESPORT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -12.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Esportplayer (ESPORT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.34K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.34K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

