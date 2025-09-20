Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.069458 $ 0.069458 $ 0.069458 24 timer lav $ 0.071934 $ 0.071934 $ 0.071934 24 timer høy 24 timer lav $ 0.069458$ 0.069458 $ 0.069458 24 timer høy $ 0.071934$ 0.071934 $ 0.071934 All Time High $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Laveste pris $ 0.069458$ 0.069458 $ 0.069458 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -3.36% Prisendring (7D) -8.83% Prisendring (7D) -8.83%

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) sanntidsprisen er $0.069459. I løpet av de siste 24 timene har BAHIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.069458 og et toppnivå på $ 0.071934, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAHIA er $ 1.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.069458.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAHIA endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -3.36% over 24 timer og -8.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.53K$ 69.53K $ 69.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 694.59K$ 694.59K $ 694.59K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Esporte Clube Bahia Fan Token er $ 69.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAHIA er 1.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 694.59K.