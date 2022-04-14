Escoin (ELG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Escoin (ELG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Escoin (ELG) Informasjon The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model. Offisiell nettside: https://www.escoin.ee/ Kjøp ELG nå!

Escoin (ELG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Escoin (ELG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.78M $ 52.78M $ 52.78M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 184.21M $ 184.21M $ 184.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.63M $ 71.63M $ 71.63M All-time high: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.286527 $ 0.286527 $ 0.286527 Lær mer om Escoin (ELG) pris

Escoin (ELG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Escoin (ELG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELGs tokenomics, kan du utforske ELG tokenets livepris!

