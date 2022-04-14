Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Escaped Lab Monkeys (MONKEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Informasjon Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Offisiell nettside: https://escapedmonkeys.com Kjøp MONKEY nå!

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Escaped Lab Monkeys (MONKEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.38K $ 31.38K $ 31.38K Total forsyning: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M Sirkulerende forsyning: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.38K $ 31.38K $ 31.38K All-time high: $ 0.00736887 $ 0.00736887 $ 0.00736887 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Escaped Lab Monkeys (MONKEY) pris

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Escaped Lab Monkeys (MONKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONKEYs tokenomics, kan du utforske MONKEY tokenets livepris!

MONKEY prisforutsigelse

