Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003586 $ 0.00003586 $ 0.00003586 24 timer lav $ 0.00003641 $ 0.00003641 $ 0.00003641 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003586$ 0.00003586 $ 0.00003586 24 timer høy $ 0.00003641$ 0.00003641 $ 0.00003641 All Time High $ 0.00736887$ 0.00736887 $ 0.00736887 Laveste pris $ 0.00001923$ 0.00001923 $ 0.00001923 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.48% Prisendring (7D) -1.36% Prisendring (7D) -1.36%

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) sanntidsprisen er $0.00003626. I løpet av de siste 24 timene har MONKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003586 og et toppnivå på $ 0.00003641, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONKEY er $ 0.00736887, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001923.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONKEY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.48% over 24 timer og -1.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.82K$ 33.82K $ 33.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.82K$ 33.82K $ 33.82K Opplagsforsyning 932.94M 932.94M 932.94M Total forsyning 932,937,500.000001 932,937,500.000001 932,937,500.000001

Nåværende markedsverdi på Escaped Lab Monkeys er $ 33.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONKEY er 932.94M, med en total tilgang på 932937500.000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.82K.