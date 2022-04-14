Erol Musk (EROL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Erol Musk (EROL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Erol Musk (EROL) Informasjon EROL is a community-driven memecoin inspired by Erol Musk, a fictional character on a mission to build a new life on Mars. Built on the Avalanche blockchain, it aims to bring fun and engagement to the crypto space. The project focuses on creating a vibrant community through humor, creativity, and Mars-themed initiatives, offering a unique and entertaining experience for token holders and enthusiasts alike. Offisiell nettside: https://www.erolmusk.com Kjøp EROL nå!

Erol Musk (EROL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Erol Musk (EROL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.12K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 160.12K All-time high: $ 0.00064087 All-Time Low: $ 0.00012287 Nåværende pris: $ 0.00016012 Lær mer om Erol Musk (EROL) pris

Erol Musk (EROL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Erol Musk (EROL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EROL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EROL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EROLs tokenomics, kan du utforske EROL tokenets livepris!

EROL prisforutsigelse Vil du vite hvor EROL kan være på vei? Vår EROL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EROL tokenets prisforutsigelse nå!

