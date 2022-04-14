ERNIE ($ERNIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ERNIE ($ERNIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ERNIE ($ERNIE) Informasjon The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers. Offisiell nettside: https://ernieonsol.com/ Kjøp $ERNIE nå!

ERNIE ($ERNIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ERNIE ($ERNIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.76K $ 30.76K $ 30.76K Total forsyning: $ 836.68M $ 836.68M $ 836.68M Sirkulerende forsyning: $ 836.68M $ 836.68M $ 836.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.76K $ 30.76K $ 30.76K All-time high: $ 0.00176372 $ 0.00176372 $ 0.00176372 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ERNIE ($ERNIE) pris

ERNIE ($ERNIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ERNIE ($ERNIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $ERNIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $ERNIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $ERNIEs tokenomics, kan du utforske $ERNIE tokenets livepris!

$ERNIE prisforutsigelse Vil du vite hvor $ERNIE kan være på vei? Vår $ERNIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $ERNIE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!