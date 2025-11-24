Eris Amplified Luna pris i dag

Sanntids Eris Amplified Luna (AMPLUNA) pris i dag er $ 0.127594, med en 0.55% endring de siste 24 timene. Nåværende AMPLUNA til USD konverteringssats er $ 0.127594 per AMPLUNA.

Eris Amplified Luna rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 395,249, med en sirkulerende forsyning på 3.10M AMPLUNA. I løpet av de siste 24 timene AMPLUNA har den blitt handlet mellom $ 0.121844(laveste) og $ 0.137729 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.1, mens tidenes laveste notering var $ 0.07169.

Kortsiktig har AMPLUNA beveget seg -0.92% i løpet av den siste timen og -9.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 395.25K$ 395.25K $ 395.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 395.25K$ 395.25K $ 395.25K Opplagsforsyning 3.10M 3.10M 3.10M Total forsyning 3,097,693.222422 3,097,693.222422 3,097,693.222422

