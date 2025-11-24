Erha pris i dag

Sanntids Erha (二哈) pris i dag er $ 0.00000523, med en 5.37% endring de siste 24 timene. Nåværende 二哈 til USD konverteringssats er $ 0.00000523 per 二哈.

Erha rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,232.78, med en sirkulerende forsyning på 1.00B 二哈. I løpet av de siste 24 timene 二哈 har den blitt handlet mellom $ 0.00000485(laveste) og $ 0.00000527 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02344646, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000048.

Kortsiktig har 二哈 beveget seg +0.63% i løpet av den siste timen og -8.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Erha (二哈) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Erha er $ 5.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 二哈 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.23K.